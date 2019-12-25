Протестующие против поправок к Конституции в Петербурге вернутся к "Галерее"

Флешмоб на Дворцовой площади завершился несколькими задержаниями.

Заявленная как флешмоб протестная акция "Стоп поправки" в Петербурге завершилась на Дворцовой площади. Как стало известно Piter.tv, в результате акции задержали двух человек.

Активист Владислав Слепов не давал проехать запущенной на площадь после дождя уборочной технике, после чего он был задержан для проведения разъяснительной беседы, после чего отпущен. Позже стало известно о задержании координатора движения "АгитРоссия" Павла Иванкина, который также был на площади.

Вторая акция запланирована на 18:00 возле ТЦ "Галерея".

Ранее мы сообщали о старте протестной акции. Горожане так выражают свой протест против поправок в действующую Конституцию России. У многих в руках – Конституция РФ, плакаты и рисунки. Не помешал активистам и дождь.

Фото: Piter.tv