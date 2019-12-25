  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге начался флешмоб против поправок в Конституцию
Сегодня, 15:28
38
ruzannar

В Петербурге начался флешмоб против поправок в Конституцию

0 0

Активистам не помешал даже дождь.

На Дворцовой площади началась акция "Стоп Поправки". Горожане выражают свой протест против поправок в действующую Конституцию России. Известно, что сейчас на площади около 50 человек, но люди ещё продолжают приходить. У многих в руках Конституция РФ, плакаты и рисунки. Не помешал активистам и дождь. 

Напомним, что сегодня, 1 июля, в стране объявлен всероссийский день голосования по поправкам в Конституцию. В Петербурге к 12:00 явка составила 62,17%: пришли 2 390 088 человек. 

Ранее мы сообщили, что в полдень явка на голосование по поправкам в Конституцию составила 62, 17 %.

Фото: Piter.tv

Теги: акция протеста, конституция рф, флешмоб
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии