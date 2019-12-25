В Петербурге начался флешмоб против поправок в Конституцию

Активистам не помешал даже дождь.

На Дворцовой площади началась акция "Стоп Поправки". Горожане выражают свой протест против поправок в действующую Конституцию России. Известно, что сейчас на площади около 50 человек, но люди ещё продолжают приходить. У многих в руках Конституция РФ, плакаты и рисунки. Не помешал активистам и дождь.

Напомним, что сегодня, 1 июля, в стране объявлен всероссийский день голосования по поправкам в Конституцию. В Петербурге к 12:00 явка составила 62,17%: пришли 2 390 088 человек.

Ранее мы сообщили, что в полдень явка на голосование по поправкам в Конституцию составила 62, 17 %.

Фото: Piter.tv