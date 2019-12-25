В полдень явка на голосование по поправкам в Конституцию в Петербурге составила 62,17%

Данные предоставила городская избирательная комиссия.

В Петербурге к 12:00 явка на общероссийское голосование по поправкам в Конституцию составила 62, 17%: приняли участие 2 390 088 человек. Данные предоставила городская избирательная комиссия.

По словам председателя горизбиркома Виктора Миненко, серьезных нарушений еще не было. Тем не менее, десятки обращений проходят проверку. В голосовании приняли участие Михаил Боярский, Татьяна Буланова, Николай Валуев. Пришли на избирательные участки также Александр Беглов и Александр Дрозденко.

Ранее мы сообщили, что Беглов пришел на голосование из- за поправок, касающихся защиты животных.

Фото: Piter.rv