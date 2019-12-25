В Шушарах голосование по поправкам в Конституцию провели в автобусе

На нем установлены флаги России и Петербурга.

В Шушарах голосование по поправкам в Конституцию развернули прямо в автобусе. Об этом заявил 27 июня ЗАКС.Ру. Избирательный участок под номером 2022 обнаружили у д. 6 по Вилеровскому переулку.

На нём установлены флаги России и Петербурга и информационные плакаты ЦИК. Известно, что внутри автобуса сидел наблюдатель от Общественной палаты и несколько членов УИК.

Как рассказали присутствующие, инициатива принадлежит администрации Пушкинского района. По словам председателя участка Татьяны Яшиной, такой способ голосования удобен многим горожанам, кроме того, обеспечивает дистанцию между людьми.

Ранее мы сообщили, что петербуржец показал, как проходит голосование по поправкам в конституцию на одном из участков.

Фото: "Лентач" / ВКонтакте