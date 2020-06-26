Петербуржец показал, как происходит голосование по поправкам в Конституцию на одном из участков

Некоторое время мужчина находился в помещении для голосования наедине с самим собой.

Петербуржец снял на видео, как проходит голосование по поправкам в Конституцию РФ на избирательном участке №145 в Василеостровском районе города. По словам мужчины, оно проходило с нарушением санитарных норм. Кроме того, была возможность сделать вброс бюллетеней.

На входе нам выдали только маску, температуру никто не мерил, руки не обрабатывали, зато несколько раз пропустили через металлоискатель. <...> Далее мы прошли вглубь коридора, чтобы проголосовать. Заходим туда, а там никого , голоса доносятся из соседней комнаты, но на самом участке (возле урны) никого. написал очевидец.

Во время нахождения мужчины на участке урна для бюллетеней находилась без присмотра. Сотрудники ТИК были в соседней комнате. Когда петербуржец поинтересовался, может ли он проголосовать, одна из членов ТИК извинилась и сказала, что "заговорилась".

Напомним, голосование по поправкам в Конституцию началось 25 июня и продлится до 1 июля. В Петербурге открылись более 2 тыс. избирательных участков.

Видео: Евгений Клепинин / vk.com/spb_today_unpublished