В Петербурге открыли для голосования почти 2 тыс. избирательных участков

Голосование будет длиться до 1 июля включительно.

В Петербурге стартовало голосование по поправкам в Конституцию РФ. К работе приступили почти 2000 участков, сообщил глава горизбиркома Виталий Миненко, передал "Интерфакс Северо-Запад".

Почти 1900 избирательных комиссий расположились на постоянных участках, а 47 — на местах временного пребывания: в медицинских учреждениях, в СИЗО, аэропорту, вокзалах. Кроме того, один участок на Тамбовской улице, 78 организовали для голосования людей без определенного места жительства.

В планах открыть еще три временных участка в медучреждениях, которые работают с COVID-19.

Миненко заверил, что для процедуры голосования обеспечили максимальную безопасность. Участки будут работать с 8:00 до 20:00 до 1 июля включительно.

Голосование организуют даже в "красной зоне".

Фото: Piter.TV