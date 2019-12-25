  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В пяти больницах Петербурга с COVID-19 организуют голосование по поправкам
Сегодня, 17:51
54
nadezhda_sib

В пяти больницах Петербурга с COVID-19 организуют голосование по поправкам

0 0

Об этом горизибрком просили сами пациенты, сообщил председатель.

В пяти больницах Петербурга организуют голосование по поправкам в Конституцию РФ. Об этом сообщил председатель петербургской избирательной комиссии Виктор Миненко на заседании горизибркома 23 июня.

Речь идет о "красных зонах" ― отделениях больниц, в которых проходят лечение больные коронавирусом. По словам Миненко, о проведении голосования там попросили сами пациенты. 

Они не просто выразили свою просьбу, они настаивали.

сообщил Миненко.

Организацией голосования в таких условиях будет заниматься персонал больниц. Среди них ― пансионат "Заря", Госпиталь для ветеранов войн, Александровская больница, городская больница №40, временный госпиталь в "Ленэкспо". 

Ранее стало известно, что количество жалоб в ЦИК на принуждение к голосованию в Петербурге выросло до 27. 

Фото: Горизибрком / VK

Теги: голосование, красная зона, поправки
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии