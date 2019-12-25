В пяти больницах Петербурга с COVID-19 организуют голосование по поправкам

В пяти больницах Петербурга организуют голосование по поправкам в Конституцию РФ. Об этом сообщил председатель петербургской избирательной комиссии Виктор Миненко на заседании горизибркома 23 июня.
Речь идет о "красных зонах" ― отделениях больниц, в которых проходят лечение больные коронавирусом. По словам Миненко, о проведении голосования там попросили сами пациенты.
Они не просто выразили свою просьбу, они настаивали.
сообщил Миненко.
Организацией голосования в таких условиях будет заниматься персонал больниц. Среди них ― пансионат "Заря", Госпиталь для ветеранов войн, Александровская больница, городская больница №40, временный госпиталь в "Ленэкспо".
Ранее стало известно, что количество жалоб в ЦИК на принуждение к голосованию в Петербурге выросло до 27.
Фото: Горизибрком / VK
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