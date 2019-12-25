Количество жалоб в ЦИК на принуждение к голосованию в Петербурге выросло до 27

На прошлой неделе их было 7.

В Центризбирком поступило 70 жалоб на принуждение к голосованию по поправкам в Конституцию РФ. По словам заявителей, принуждение происходит с возможным применением административного ресурса. Об этом заявила глава ЦИК Элла Памфилова.

На данный момент 23 обращения поступило от жителей Москвы и 27 ― от петербуржцев. В 52 случаях указывается имя конкретного работодателя.

Все факты проверят с участием правоохранительных органов.

На прошлой неделе разговор о поправках в Конституцию привел депутатов ЗакСа Петербурга к конфликту.

Фото: ЦИК