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Количество жалоб в ЦИК на принуждение к голосованию в Петербурге выросло до 27
Сегодня, 14:29
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nadezhda_sib

Количество жалоб в ЦИК на принуждение к голосованию в Петербурге выросло до 27

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На прошлой неделе их было 7.

В Центризбирком поступило 70 жалоб на принуждение к голосованию по поправкам в Конституцию РФ. По словам заявителей, принуждение происходит с возможным применением административного ресурса. Об этом заявила глава ЦИК Элла Памфилова.

На данный момент 23 обращения поступило от жителей Москвы и 27 ― от петербуржцев. В 52 случаях указывается имя конкретного работодателя. 

Все факты проверят с участием правоохранительных органов. 

На прошлой неделе разговор о поправках в Конституцию привел депутатов ЗакСа Петербурга к конфликту.

Фото: ЦИК 

Теги: голосование, принуждение к голосованию, цик
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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