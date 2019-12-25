Беглов пришел на голосование из-за поправок, касающихся защиты животных

У губернатора Петербурга три собаки.

Губернатор Петербурга Александр Беглов рассказал, почему петербуржцы приходят на голосование по поправкам в Конституцию. По его мнению, пенсионеры голосуют за стабильность в стране, молодежь за увеличение числа рабочих мест, многодетные семьи за доступную медицину и безопасность.

Сам градоначальник признался, что поддерживает семейные ценности: у него пятеро внуков. Кроме того, семья Беглова голосует за поправки, касающиеся защиты животных, ведь у них живет три собаки.

Ранее мы сообщили, что финский политолог оценил ход голосования по поправкам в Конституцию.

Фото: Piter.tv