Беглов пришел на голосование из-за поправок, касающихся защиты животных

Губернатор Петербурга Александр Беглов рассказал, почему петербуржцы приходят на голосование по поправкам в Конституцию. По его мнению, пенсионеры голосуют за стабильность в стране, молодежь за увеличение числа рабочих мест, многодетные семьи за доступную медицину и безопасность.
Сам градоначальник признался, что поддерживает семейные ценности: у него пятеро внуков. Кроме того, семья Беглова голосует за поправки, касающиеся защиты животных, ведь у них живет три собаки.
Ранее мы сообщили, что финский политолог оценил ход голосования по поправкам в Конституцию.
Фото: Piter.tv
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