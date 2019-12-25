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Финский политолог оценил ход голосования по поправкам в Петербурге
Сегодня, 19:43
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smirenny

Финский политолог оценил ход голосования по поправкам в Петербурге

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Эксперт полагает, что голосование организовано на высочайшем уровне.

Финский политолог и правозащитник Йохан Бекман оценил организацию голосования по поправкам в Конституцию в Петербурге во время пресс-конференции медиацентра "Союза журналистов".

Бекман отметил, что на каждом участке присутствует медицинский персонал, каждому измеряют температуру и обеспечивают СИЗ. По мнению эксперта, все меры осуществляются для того, чтобы "голос народа был услышан и итоговый результат был объективным". Он также отметил, что российский опыт перенять и другие страны. Бекман также уточнил, что в западных СМИ часто появляются фейковые новости, а также присутствуют попытки манипуляции процесса голосования.

 

Во многих странах наблюдателей нет вообще. В других государствах нет подобной открытости, как в России. Выборы в России действительно максимально прозрачны

заметил политолог. 

Ранее мы писали, что эксперт прокомментировал новое обращение Владимира Путина к россиянам.

Фото: pixabay

Теги: голосование по поправкам, финский эксперт
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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