Суд отменил арест россиянки из Израиля, которая трижды проголосовала по поправкам

Во время заседания по мере пресечения было нарушено право Юлии Ильинской на защиту.

Московский городской суд отменил заочный арест трижды проголосовавшей по поправкам россиянки Юлии Ильинской, которая проживает в Израиле. Об этом сообщает глава международной правозащитной организации "Агора" Павел Чиков в своём телеграм-канале.

Ильинская трижды смогла проголосовать по поправкам в Конституции РФ — на участках в посольстве, консульстве и электронно. После информации об этом на неё возбудили уголовное дело о незаконном получении бюллетеня для голосования. Сама Ильинская утверждает, что своей акцией показала уязвимость электронного голосования для подтасовок его результатов.

Адвокат "Агоры" Леонид Соловьёв, представляющий интересы обвиняемой, рассказал об отмене её заочного ареста. По его словам, причина в том, что во время заседания по мере пресечения было нарушено право Юлии Ильинской на защиту, так как её интересы представлял адвокат по назначению и он не обжаловал решение об аресте.

Кроме того, решение об аресте приняли без учета того, что она не скрывалась, поскольку постоянно живет за границей. Леонид Соловьёв, адвокат

Отмечается, что адвокат по назначению с подзащитной не связывался, позицию с ней не согласовывал. Тем самым и было нарушено право Ильинской на защиту.

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