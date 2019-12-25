ФСБ обвинила лидера "Левого сопротивления" в оправдании терроризма

ФСБ обвинила лидера движения "Левое сопротивление" Дарью Полюдову в публичном оправдании терроризма. Об этом сообщает глава международной правозащитной организации "Агора" Павел Чиков в своём телеграм-канале.
Поводом для нового уголовного преследования активистки стали ее высказывания о действиях так называемого "лубянского стрелка" Евгения Манюрова. Он 19 декабря 2019 года открыл стрельбу у зданий ФСБ на Лубянке.
Это дополнительное обвинение и новый эпизод к уже предъявленным ранее части 2 статьи 205.2 и части 1 статьи 280.1, то есть у нее сейчас три обвинения.
Леонид Соловьёв, адвокат "Агоры"
Подчёркивается, что Дарья Полюдова находится под стражей с января 2020 года. Её подозревали в призывах к нарушению территориальной целостности России и оправдании терроризма.
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Фото: pixabay.com
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