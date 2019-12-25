В Екатеринбурге создатели пабликов тематики АУЕ* получили реальные сроки

Создателем паблика "А.У.Е" следствие посчитало Наколая Бабарика, который создал его в 2011 году.

В Екатеринбурге создатели пабликов "ВКонтакте" тематики АУЕ (данное движение запрещено в России) получили реальные сроки. Об этом сообщает глава международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков в своём телеграм-канале.

Екатеринбургский гарнизонный военный суд огласил приговор трем фигурантам дела о призывах к экстремизму, создании и участии в экстремистском сообществе АУЕ и возбуждении ненависти или вражды к сотрудникам ФСБ и полиции. Отметим, что в августе Верховный суд РФ признал экстремистским и запретил движение АУЕ.

Создателем паблика "А.У.Е" следствие посчитало Наколая Бабарика, который создал его в 2011 году. Тогда ему было 17 лет. Его приговорили к 7 годам лишения свободы. Следствие посчитало, что в паблике Бабарика и его супруга Наталья публиковали посты, "содержащие высказывания, призывающие к насилию по отношению к сотрудникам полиции и сотрудникам ФСБ".

Наталью обвиняли в том, что она вступила в сообщество и опубликовала в нём 14 постов. Её приговорили к 4 годам условно.

Друга семьи Артема Зуева обвиняли в том, что он вел во "ВКонтакте" группу "Вольный мастер. Магазин интересов". По версии следствия, там он торговал нардами, четками и чехлами на iPhone, оформленными в стиле "воровской романтики". Его приговорили к 3 годам и 9 месяцам в колонии общего режима.

*Ранее в России запретили движение АУЕ.