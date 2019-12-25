Верховный суд признал экстремистским и запретил его деятельность в РФ.

В России запретили движение АУЕ ("Арестантское уголовное единство" или "Арестантский уклад един" или "Арестантское уркаганское единство"). Соответствующее постановление вынес Верховный суд РФ. Он признал международное общественное движение АУЕ экстремистской организацией. Об этом сообщили журналисты "Ленты.ру" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Заседание проводилось по запросу Генеральной прокуратуры России. Оно велось в закрытом режиме. С 17 августа 2020 года любая деятельность АУЕ запрещена на территории РФ.

Нарушители, которые будут пропагандировать идеи движения, а также склонять население к криминальной деятельности, будут попадать под уголовную статью 282.1. Наказание за нее предусматривает до 12 лет лишения свободы и штраф в размере до 700 тысяч рублей.

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Фото: Piter.tv