Последний подросток из банды АУЕ получил больше года колонии 

Молодой человек избил прохожего в таврическом саду, а потом украл торт.

Во вторник, 14 мая, Смольнинский райсуд Петербурга вынес приговор подростку из банды АУЕ. Об этом сообщают в объединенной пресс-службе судов города.

Так, молодого человека обвиняли в нападении на прохожего в Таврическом саду и краже торта.

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении Дмитрия Б., признанного виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. "д" ч. 2 ст. 112 УК РФ ("Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью") и ч. 1 ст. 161 УК РФ ("Грабеж") сказано в сообщении

Суд назначил наказание подростку в виде лишения свободы сроком на один год и один месяц в воспитательной колонии. Помимо этого, с молодого человека взыскали 50 тыс. рублей в счет возмещения морального вреда избитого прохожего.

Подросток так и не признал свою вину.

Напомним, в августе 2018 года подростки нападали на прохожих в Таврическом саду. Одному они сломали челюсть, второму нос. Также главный подозреваемый избил учителя гимназии и украл со скамейки телефон.

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Фото: Piter.TV