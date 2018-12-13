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В центре Петербурга неизвестный отобрал мобильный телефон у "финского консула" 
14 мая, 19:02
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IRINA_CHALKINA

В центре Петербурга неизвестный отобрал мобильный телефон у "финского консула" 

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Мужчина лишился iPhone 6.

В минувший понедельник, 13 мая, в самом центре Северной столицы произошел возмутительный случай в сфере межнациональных отношений. Неизвестный отобрал у финского консула телефон. Об этом сообщают в правоохранительных органах.

Так,  59-летний гражданин Финляндии Тимо Пиетиляйнен написал заявление о краже  iPhone 6. Иностранец рассказал полицейским, что 9 мая на пересечении улицы Радищева с Виленским переулком незнакомец вырвал у него из рук телефон и убежал.

Мужчина сообщил правоохранителям, что работает консулом в Генеральном консульстве Финляндии в Петербурге. Он отметил, что телефон был корпоративным.

СМИ сообщает, что господин Пиетиляйнен находится в статусе дипломата и работает на финансовое учреждение, полностью принадлежащее финскому государству. 

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Фото:pixabay

 

 

Теги: новости спб, общество, происшествия, у финна украли телефон, украли телефон
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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