В Шлиссельбурге женщина лишилась телефона, одолжив устройство на один звонок незнакомке

Похитительницу смартфона задержали в день кражи.

В Кировском районе Ленобласти правоохранительные органы задержали женщину, укравшую телефон у незнакомки. Об этом сообщает сетевое издание "47Новостей" .

По словам полицейских, 56-летняя женщина лишилась мобильного устройства после того, как одолжила его незнакомой женщине, чтобы та совершила необходимый звонок. Незнакомка же, заполучив заветный смартфон, подалась в бега.

Подозреваемую обнаружили по приметам около городского парка. Она попыталась скрыться, завидев патрульный автомобиль, но не смогла — похищенный телефон нашли у нее же. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Источник: сетевое издание "47Новостей"