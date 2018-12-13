Петербургский самолет внепланово сел в Краснодаре

Воздушное судно летело в Сочи.

Во вторник, 14 мая, самолет из Петербурга внепланово сел в Краснодаре. Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar.

Известно, что воздушное судно направлялось в Сочи. Самолет вылетел в 10 утра. Вскоре экипаж принял решение посадить боинг в Краснодаре. В аэропорту самолет пробыл полчаса и вылетел в 14:53, а в 15:11 приземлился в Адлере.

По сообщениям СМИ, во время простоя воздушное судно дозаправляли.

Отметим, что сегодня в сочинский аэропорт прибыл госсекретарь США Майкл Помпео. Глава внешнеполитического ведомства США прилетел на переговоры с президентом России Владимиром Путиным и Сергеем Лавровым.

Ранее мы сообщали о том, что Умер Народный артист России Виктор Сумеркин

Фото:pixabay