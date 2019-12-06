Ведется проверка.

Выкрики "Жизнь ворам" на банкете силовиков заинтересовали следователей. В соцсетях опубликована запись, сделанная в одном из тюменских ресторанов. Группа мужчин выкрикивала странные фразы вроде "АУЕ". Публикация сделана журналистами издания "Новый день". Видео редакции прислал читатель.Инцидент произошел еще 7 февраля в заведении "СаЛобио". Праздник устроен из-за получения одним из начальников погон майора.

В компании находились высокопоставленные полицейские, судьи, прокуроры. Также на банкете замечен ранее судимый гражданин - Денис Девкин. Именно он и записывал ролик. Мужчина дважды привлекался к ответственности. В частности, за причинение легкого вреда здоровью и умышленное уничтожение чужого имущества.

По данному факту начата служебная проверка. В СКР подтвердили журналистам "Подъема", что один из участников банкета действительно является сотрудником ведомства.

Ранее Piter.tv писал о том, что заболевшую коронавирусом китаянку выписали из больницы в Тюмени.

Фото и видео: Вконтакте/ЧС Тюмень

