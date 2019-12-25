Среди наград будут ордена, медали, благодарности и почетные грамоты от президента.

В Кремле наградят артистов и чиновников за работу по голосованию за поправки. Об этом пишет издание РБК со ссылкой на собственные источники.

В список награждённых войдут чиновники из администрации президента и регионов, представители избирательных комиссий, артисты, блогеры, общественные деятели, члены ОНФ, "Единой России", а также члены инициативной группы, которые готовили поправки в Конституции.

Среди наград будут ордена, медали, благодарности и почетные грамоты от президента.

О дате и времени награждения пока неизвестно. По словам одного из источников, между составлением списков и награждением обычно проходит несколько месяцев.

Ранее ЦИК объявил о трехдневном голосовании в сентябре.