ЦИК объявил о трехдневном голосовании в сентябре. Об этом рассказала председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.
По её словам, досрочное голосование осенью пройдет в течение 12 часов 11 и 12 сентября. Основной день голосования — 13 сентября.
Памфилова рассказала, что накануне Госдума наделила ЦИК возможностью определять возможности и порядок досрочного голосования.
Трёхдневное голосование в сентябре Памфилова объяснила требованием времени. По её словам, пандемия хоть и заканчивается, однако ситуация в субъектах страны различается, поэтому стоит предпринять все меры безопасности.
Голосование будет проводиться в течение двух дней, предшествующих дню голосования, с 8 до 20 часов по местному времени.
Ранее СМИ писали, что трёхдневное голосование пройдёт на выборах в сентябре 2020 года.
Фото: pixabay,com
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