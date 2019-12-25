СМИ: трёхдневное голосование пройдёт на выборах в сентябре 2020 года

Трёхдневное голосование пройдёт на выборах в сентябре 2020 года — с 11 по 13 число. Об этом договорились Кремль и Центризбирком, пишет РБК со ссылкой на собственные источники.
По их информации, во всех регионах, в которых на сентябрь назначены какие-либо выборы, голосование пройдёт в трёхдневном формате. При этом решение о проведении голосования на придомовых территориях будут принимать в каждом регионе отдельно.
Отмечается, что на сегодняшнем заседании ЦИК председатель комиссии Элла Памфилова может в деталях рассказать о нововведении.
Ранее Госдума приняла закон о трехдневном голосовании на выборах.
Фото: pixabay.com
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