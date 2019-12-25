Личные данные миллиона голосовавших по поправкам утекли в интернет

Продавец уверяет, что его база полностью свежая.

Личные данные более миллиона голосовавших по поправкам в Конституции утекли в интернет. Об этом сообщает газета "Коммерсантъ".

В материале сказано, что в открытом доступе оказались серии и номера паспортов избирателей. Всего в базе 1,1 миллиона строк, она продаётся по одному доллару оптом и по полтора в розницу. Известно, что 30 тысяч строк уже удалось продать.

Продавец уверяет, что его база полностью свежая. Однако он признаёт, что серия и номер паспорта сами по себе бесполезны, но через них можно узнать имя и фамилию владельца, его ИНН или СНИЛС.

Ранее мы писали, что в сеть попали данные более 20 млн пользователей VPN-сервисов.