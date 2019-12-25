В интернет попали данные 20 миллионов пользователей VPN-сервисов

Исследовательская группа vpnMentor обнаружила в открытом доступе данные более 20 млн пользователей бесплатных VPN-сервисов. Об этом пишет "Коммерсант", ссылаясь на пресс-службу организации.
В частности, в сеть утекли данные приложений UFO VPN, Fast VPN, Free VPN, Super VPN, Flash VPN, Secure VPN и Rabbit VPN, включая электронные адреса, незашифрованные пароли, IP- и домашние адреса. Многие приложения более миллиона раз скачивали в магазинах Google Play и AppStore.
Среди данных, которые оказались в открытом доступе, может быть личная информация сотен тысяч россиян. По мнению экспертов, пользователи не должны столкнуться с серьезными проблемами, однако утечка данных может привести к спаму и фишинговым рассылкам.
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Фото: pixabay.com
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