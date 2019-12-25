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В интернет попали данные 20 миллионов пользователей VPN-сервисов
Сегодня, 8:15
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Alena_Zinovieva

В интернет попали данные 20 миллионов пользователей VPN-сервисов

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Среди этих данных может быть личная информация сотен тысяч россиян.

Исследовательская группа vpnMentor обнаружила в открытом доступе данные более 20 млн пользователей бесплатных VPN-сервисов. Об этом пишет "Коммерсант", ссылаясь на пресс-службу организации.

В частности, в сеть утекли данные приложений UFO VPN, Fast VPN, Free VPN, Super VPN, Flash VPN, Secure VPN и Rabbit VPN, включая электронные адреса, незашифрованные пароли, IP- и домашние адреса. Многие приложения более миллиона раз скачивали в магазинах Google Play и AppStore.

Среди данных, которые оказались в открытом доступе, может быть личная информация сотен тысяч россиян. По мнению экспертов, пользователи не должны столкнуться  с серьезными проблемами, однако утечка данных может привести к спаму и фишинговым рассылкам.

Ранее специалисты дали советы по безопасному использованию мобильного банка.

Фото: pixabay.com

Теги: vpn-сервис, технологии, утечка данных
Категории: Лента новостей, Новости России,

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