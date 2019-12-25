Специалисты дали советы по безопасному использованию мобильного банка

Самое главное – не стоит устанавливать бесплатные программы от неизвестных производителей.

Современные смартфоны имеют не только функцию связи и выхода в интернет, но и платежного средства, что привлекает внимание злоумышленников. Как обезопасить свой мобильный банк от мошенников, РИА Новости рассказали эксперты.

Как рассказал ведущий эксперт "Лаборатории Касперского" Сергей Голованов, сам по себе мобильный банк достаточно безопасен, поэтому чаще злоумышленники часто обзванивают клиентов или используют вредоносные программы.

Руководитель направления аналитики и спецпроектов ГК InfoWatch Андрей Арсентьев также считает, что любые приложения могут быть взломаны, если пользователь сам установит вредоносное ПО.

Глава аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов советует использовать двухфакторную аутентификацию, в частности, дополнительный одноразовый код. Но при этом, если sms-уведомление приходит на то же устройство, с которого совершается вход в мобильный банк, то смысл этого способа теряется. Поэтому более безопасно совершать операции и получать коды подтверждения на разные устройства, считает эксперт.

Основатель компании DeviceLock Ашот Оганесян и вовсе советует использовать интернет-банк с компьютера, защищенного антивирусом.

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