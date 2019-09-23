Эксперты рассказали, как создать надежный пароль и не забыть его

В пароль эксперт советовал не включать данные, которые находятся в открытом доступе, например, фамилию или дату рождения.

Секрет надежного пароля заключается в его длине, регулярном обновлении, а также способе хранения. Об этом рассказали российские эксперты в интервью РИА Новости.

Глава представительства Avast в России и СНГ Алексей Федоров заявил, что идеальный пароль должен представлять комбинацию цифр, прописных и строчных букв, знаков препинания, всего должно быть 16 символов. В пароль эксперт советовал не включать данные, которые находятся в открытом доступе, например, фамилию или дату рождения. Также Федоров отметил, что нельзя использовать один и тот же пароль для всех сервисов, так как это облегчит работу злоумышленникам.

По словам экспертов, на технических устройствах пароль следует хранить в менеджере паролей или связке ключей. Но желательно генерировать его случайным образом. Также пароли можно хранить на бумажном носителе, так как вероятность кражи таких паролей довольно низка.

Ранее эксперты назвали пароли, которые легче всего взломать.

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