Эксперт назвал "любимые" пароли мошенников

Для каждого сервиса стоит создавать свой пароль.

Партнер и директор компании "Интеллектуальный Резерв" Павел Мясоедов назвал "любимые" пароли мошенников. Об этом сообщило агентство "Прайм".

Самые "любимые" пароли злоумышленников, которые легко подобрать. Это день рождения, имя, номер телефона и любые данные, которые находятся в общественном доступе.

Эксперт посоветовал создавать длинные пароли – до 15 символов. Также они должны содержать строчные, заглавные буквы, знаки препинания. Для каждого сервиса стоит создавать свой пароль.

Ранее специалисты дали советы, как создавать надёжные пароли.

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