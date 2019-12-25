Путин: конституция будет оставаться правовым фундаментом России еще долгое время

Глава РФ считает, что для каждой современной демократии конституция имеет особое значение.

Президент России Владимир Путин заявил, что конституция РФ за почти 30 лет своего существования доказала свою эффективность и будет оставаться надежным правовым фундаментом государства еще долгое время. Об этом говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

По словам Путина, для каждой современной демократии конституция имеет особое значение.

Это основной закон государства, акт прямого действия, обладающий высшим юридическим статусом и обеспечивающий базовые условия жизни граждан. В нем воплощены сила и потенциал государства и права, их ценностные основы. Владимир Путин, президент РФ

Он подчеркнул, что основной закон государства обязан быть актуальным и соответствовать современным реалиям. По словам Путина, поправки в российскую Конституцию, которые были приняты гражданами страны в прошлом году в ходе голосования, показали их устремление в светлое будущее.

Ранее Путин напомнил о роли Министерства просвещения во всех образовательных проектах.

Фото: kremlin.ru