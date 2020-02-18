Глава РФ оценил проекты по строительству школ в рамках компании "ПроШкола".

Российский президент Владимир Путин напомнил о роли Минпросвещения во всех образовательных проектах. Такое заявление глава государства сделал во время рабочей встречи с главой ВЭБ.РФ Игорем Шуваловым. Политик отметил, что все новые программы, в том числе, касающиеся и строительства школ, должны находиться под контролем профильного ведомства.

Игорь Шувалов рассказал президенту о том, что сформирована специальная компания "ПроШкола". Она является дочерним предприятием "Просвещения". В само "Просвещение" вошли Сбер, и РФПИ, и ВЭБ. за счет такой коллаборации будет образовано большое партнерство, через которое будет проводиться в том числе и строительства общеобразовательных учреждений.

Ещё раз напоминаю, что руководит отраслью министерство просвещения. Насколько я помню, была идея создать попечительский совет. Неважно, как назвать, важно, какие полномочия будут у этой структуры, во главе с министром. Владимир Путин, президент РФ

В ВЭБ.РФ уточнили, что знают об этом требовании. Оно выполняется. Также специалисты тщательно следят за встречами главы государства с министром просвещения.

Путин сообщил, что ВЭБ.РФ поддержал проекты стоимостью почти 9,5 трлн рублей.

Фото: Kremlin.ru

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