Президент РФ встретился в Москве с Игорем Шуваловым.

Российский президент Владимир Путин сообщил, что ВЭБ.РФ поддержал проекты стоимостью почти 9,5 трлн рублей. Такое заявление глава государства сделал во время рабочей встречи в Кремле с председателем государственной корпорации развития Игорем Шуваловым.

Мне бы хотелось послушать ваше видение развития ВЭБа как института развития - первое. Потом, конечно, поговорим о конкретных направлениях, ведь, насколько я вижу в документах, объем поддержанных проектов весьма большой - почти 9,5 трлн рублей. Владимир Путин, президент РФ

Политик напомнил Шувалову, что основной целью ВЭБ.РФ считается привлечение инвестиций для достижения национальных проектов и улучшения уровня качества жизни населения страны. Однако у ВЭБ.РФ есть собственные задачи по развитию группы компаний. Для этого корпорации был передан под контроль ряд институтов.

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Фото: Krenlin.ru

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