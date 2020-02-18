Российский президент Владимир Путин сообщил, что ВЭБ.РФ поддержал проекты стоимостью почти 9,5 трлн рублей. Такое заявление глава государства сделал во время рабочей встречи в Кремле с председателем государственной корпорации развития Игорем Шуваловым.
Мне бы хотелось послушать ваше видение развития ВЭБа как института развития - первое. Потом, конечно, поговорим о конкретных направлениях, ведь, насколько я вижу в документах, объем поддержанных проектов весьма большой - почти 9,5 трлн рублей.
Владимир Путин, президент РФ
Политик напомнил Шувалову, что основной целью ВЭБ.РФ считается привлечение инвестиций для достижения национальных проектов и улучшения уровня качества жизни населения страны. Однако у ВЭБ.РФ есть собственные задачи по развитию группы компаний. Для этого корпорации был передан под контроль ряд институтов.
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Фото: Krenlin.ru
Видео: YouTube / Россия 24
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