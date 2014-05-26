Председатель Правления Сбера также принял участие в подписании серий соглашений и рассказал, что думает о бюрократии.

Герман Греф подвел итоги бизнес-завтрака в рамках ПМЭФ-2021. Среди главных тем – выстраивание государственных сервисов вокруг интересов граждан.

Сегодня очень много бюрократии. Процесс оказания услуг гражданину разделен между ведомствами, и мы вынуждены бегать по ведомствам, чтобы собирать какие-то бумаги и получать согласования. Сумеет ли правительство решить все эти ментальные, культурные проблемы и построить единую цифровую платформу, которая позволит гражданину вообще никуда не ходить и получить все свои услуги удаленно. Герман Греф, Председатель Правления Сбера

Герман Греф поддержал концепцию "социального казначейства" и адресной помощи нуждающимся.

Посмотрите, что происходило в мире во время коронавируса. Вертолетные деньги, раздавали деньги всем. Это абсолютно не рациональная политика, никогда не хватит денег, чтобы помогать всем. И не нужно помогать всем, нужно помогать бедным, нужно помогать тем, у кого сложилась тяжелая жизненная ситуация. То, что сейчас делается, адресная социальная помощь, идея "социального казначейства" должна реализовать это. Герман Греф, Председатель Правления Сбера

Председатель Правления Сбера также принял участие в подписании серий соглашений. Среди них – соглашения с НОВАТЭК, Ростуризмом, ВЭБ РФ и Google.

Видео: Piter.tv