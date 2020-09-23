Президент России Владимир Путин пояснил смысл конституционных поправок

В среду, 23 сентября, стало известно о том, что Владимир Путин пояснил смысл конституционных поправок. Президент России встретился с членами Совета Федерации перед началом осенней сессии верхней палаты российского парламента.
По словам главы государства, поправки в конституции РФ обеспечивают сохранение сильной президентской республики. Путин подчеркнул, что также имеется необходимость "качественного развития всей правовой базы и прежде всего законов, которые напрямую определяют настоящее и будущее России".
В частности президент говорил об исторической преемственности и моральных ценностях.
Ранее мы сообщали о том, что Путин пообщается с сенаторами в начале осенней сессии палаты.
Видео: Совет Федерации
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