Президент России Владимир Путин пояснил смысл конституционных поправок

Он заявил, что они обеспечивают сохранение сильной президентской республики

В среду, 23 сентября, стало известно о том, что Владимир Путин пояснил смысл конституционных поправок. Президент России встретился с членами Совета Федерации перед началом осенней сессии верхней палаты российского парламента.

По словам главы государства, поправки в конституции РФ обеспечивают сохранение сильной президентской республики. Путин подчеркнул, что также имеется необходимость "качественного развития всей правовой базы и прежде всего законов, которые напрямую определяют настоящее и будущее России".

В частности президент говорил об исторической преемственности и моральных ценностях.

Ранее мы сообщали о том, что Путин пообщается с сенаторами в начале осенней сессии палаты.

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