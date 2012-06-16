Госдума запретила чиновникам иметь зарубежный вид на жительство

Российским государственным и муниципальным служащим запретили иметь иностранное гражданство или вид на жительство в другой стране. Соответствующие законы сегодня, 20 апреля, в третьем чтении приняли депутаты Государственной думы.
На сайте Госдумы сообщается, что внесенные изменения были подготовлены в развитие поправок к Конституции.
Один из пакета принятых законов уточняет положения отдельных законодательных актов, который предусматривает ограничения для госслужащих с двойным гражданством. Второй закон изменит Трудовой кодекс РФ. В своде законов пропишут соответствующих запрет для обеспечивающего персонала госорганов.
Законопроекты подготовили после принятия закона Российской Федерации о поправке к Конституции от 14 марта 2020 года "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти". Поправки предусматривали в том числе запрет госслужащим иметь двойное гражданство или вид на жительство иностранного государства.
Ранее Piter.tv сообщал, что Госдума приняла во II чтении законопроект о президентских сроках
Фото: pixabay
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