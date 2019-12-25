Петербуржцы собрали 3 тысячи подписей против поправок в Конституцию

По предварительным подсчетам, за один вечер активистам кампании "НЕТ!" удалось собрать около 3 тысяч подписей петербуржцев против поправок в Конституцию. Об этом сообщили организаторы.
Окончательные подсчеты будут проведены в течение нескольких ближайших дней. Также сбор подписей продолжается в электронном формате на сайте кампании "НЕТ!".
Москвичи в это же время оставили более 2 тысяч подписей, отмечают организаторы.
Акция в Петербурге прошла 15 июля. Горожане выстроились в очередь от Малой Садовой до Маяковской.
Фото: Piter.TV
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Расскажите, чем они мотивируют собирая подписи против поправок, что их не устраивает? Об этом бы тоже хотелось прочитать, а не только инфо. что выступают против поправок.
Дурь какая! Надо начать собирать сноа подписи за принятие поправок? Уже было голосование, 70% за! Что еще надо? Начинаем мочало сначала! Либералы хватит баламутить!!!