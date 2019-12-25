Петербуржцы собрали 3 тысячи подписей против поправок в Конституцию

Более точные цифры станут известны в течение нескольких дней.

По предварительным подсчетам, за один вечер активистам кампании "НЕТ!" удалось собрать около 3 тысяч подписей петербуржцев против поправок в Конституцию. Об этом сообщили организаторы.

Окончательные подсчеты будут проведены в течение нескольких ближайших дней. Также сбор подписей продолжается в электронном формате на сайте кампании "НЕТ!".

Москвичи в это же время оставили более 2 тысяч подписей, отмечают организаторы.

Акция в Петербурге прошла 15 июля. Горожане выстроились в очередь от Малой Садовой до Маяковской.

Фото: Piter.TV