В Петербурге за сутки не выявлено ни одного умершего от коронавируса

При этом практически всю прошедшую неделю город на Неве лидировал по числу жертв от COVID-19.

За минувшие сутки в Петербурге не выявлено ни одного умершего от новой коронавирусной инфекции. При этом практически всю прошедшую неделю город на Неве лидировал по числу жертв от COVID-19. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба.

В целом за прошедшие 24 часа в России зафиксирован 51 новый летальный случай. Больше всего умерших за указанный период в Москве (14), Омской области (5) и Республике Дагестан (3).

С начала пандемии жертвами COVID-19 стали 17 871 россиян, выздоровели 843 277.

Ранее мы писали, что август 2020 года побил рекорд по количеству смертей в Петербурге.

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