Август в Петербурге установил рекорд по числу смертей за десять лет

В последний месяц лета зарегистрировали 5253 смертей.

Август 2020 года стал рекордом по количеству смертей за последние десять лет. Петербургский комитет по делам записи актов гражданского состояния поделился статистикой по смертям за последний месяц лета, таковых насчитали 5253.

Чуть больше пяти тысяч смертей за месяц в Петербурге уже бывало: в 2018 году (5015) и в 2011 году(5107). Тогда высокой летальностью отметились летние месяцы. В текущем году на высокие показатели смерти повлияла и пандемия коронавируса. С марта в Петербурге умерли 2503 человека.

Тем временем, власти Петербурга готовятся к возможной второй волне коронавируса.

Фото: pixabay; скриншот комитет по делам ЗАГС