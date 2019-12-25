Власти Петербурга готовятся к возможной второй волне коронавируса

В дорожной карте пока не обозначены конкретные даты и меры, но в документе формируется сценарий заметного ухудшения эпидемической обстановки.

Власти Петербурга завершают работу над планом действий при подготовке ко второй волне COVID-19. Об этом сообщила "Фонтанка".

В дорожной карте пока не обозначены конкретные даты и меры, но в документе формируется сценарий заметного ухудшения эпидемической обстановки. При этом в Смольном рассчитываются сдержать пандемию без полных закрытий, как это было в первый раз.

В это же время не исключено, что в случае роста темпов заболевания коронавирусом, точечно будут закрыты некоторые предприятия. Также в случае второй волны планируется увеличить запасы СИЗ, установив на них определенную цену. Помимо этого планируется нарастить долю онлайн-услуг, переведя часть сотрудников на удаленку, а некоторые госуслуги оказывать онлайн. Чиновники продолжат развивать телемедицину, а бизнесу предложат перейти к стандартам "гибридной формы работы".

Мероприятия "по временному переходу к дистанционной работе" разработают и для образовательных учреждений.

В Петербурге за сутки коронавирусом заболели еще 189 человек.

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