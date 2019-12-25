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В Петербурге за сутки коронавирусом заболели еще 189 человек
Сегодня, 10:30
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nastya960

В Петербурге за сутки коронавирусом заболели еще 189 человек

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Из городских больниц выписали 106 человек.

За последние сутки в России подтвердили 4 952 случаев коронавируса в 84 субъектах, в том числе 1196 (24,2%) без клинических проявлений. Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

В Петербурге выявили 189 новых случаев коронавируса, в Ленинградской области – 35. За последние сутки подтверждена смерть 115 пациентов, в том числе 21 человека – в Петербурге и 1 – в Ленобласти.

За последние сутки выписали  5 464 пациента, в том числе 106 человек в Петербурге и 25 – в Ленинградской области.

Фото: Piter.TV

Теги: коронавирус
Категории: Лента новостей, Коронавирус в Петербурге, Новости СПб,

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