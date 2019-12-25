Петербург четвертый день подряд лидирует по числу смертей от коронавируса за сутки

Петербург четвертый день подряд удерживает лидерство среди городов России по числу смертей от коронавируса. За прошедшие 24 часа жертвами COVID-19 стали 20 петербуржцев. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба.
Всего за минувшие сутки в России подтвердили 121 новый летальный случай от коронавирусной инфекции. После Петербурга по числу умерших следует Москва, где за указанный период умерли вдвое меньше человек, чем в Северной столице, - 10. Далее идут Ростовская область и Красноярский край (по 6), Московская область (5) и другие регионы РФ.
Всего с начала пандемии жертвами COVID-19 в стране стали 17 649 человек. Из больниц в результате выздоровления выписали 832 747 пациентов.
Ранее стало известно, что чаще всего петербуржцы покупали после карантина.
Фото: pixabay.com
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все
Политический АВАНТЮРИЗМ корона-вируса продолжает набирать обороты по команде ХИТРЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ, Я не спорю этот вирус есть, но не в таких количествах, как нам тут БЕЗ БОЖНО ВРУТ и натурально нагло вбивают в голову со всех сторон И ИГРАЮТ ЛЖИВЫМИ ЦИФРАМИ В ТРИДЦАТЬ ТРИ СТРУИ НЕ СЧИТАЯ БРЫЗГ,короче ГАДЯТ ВОКРУГ ТОЛПЫ И БОЛЬШЕ ВСЕХ ВОЗМУЩАЮТСЯ И ПОДКЛЮЧАЮТ ВСЕХ ИЗВЕСТНЫХ ЛИЧНОСТЕЙ ЗА ДЕНЬГИ.