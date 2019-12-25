Петербург четвертый день подряд лидирует по числу смертей от коронавируса за сутки

За прошедшие 24 часа жертвами COVID-19 в городе стали 20 человек.

Петербург четвертый день подряд удерживает лидерство среди городов России по числу смертей от коронавируса. За прошедшие 24 часа жертвами COVID-19 стали 20 петербуржцев. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба.

Всего за минувшие сутки в России подтвердили 121 новый летальный случай от коронавирусной инфекции. После Петербурга по числу умерших следует Москва, где за указанный период умерли вдвое меньше человек, чем в Северной столице, - 10. Далее идут Ростовская область и Красноярский край (по 6), Московская область (5) и другие регионы РФ.

Всего с начала пандемии жертвами COVID-19 в стране стали 17 649 человек. Из больниц в результате выздоровления выписали 832 747 пациентов.

Ранее стало известно, что чаще всего петербуржцы покупали после карантина.

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