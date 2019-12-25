Стало известно, на что петербуржцы тратили деньги после карантина

В последний месяц лета жители города чаще всего покупали бытовую технику, гаджеты, цветы и табак.

Специалисты компании "Эвотор" выяснили, на что петербуржцы больше всего тратили деньги после частичной отмены ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Результаты исследования опубликовало издание РБК.

Оказалось, что в последний месяц лета жители города активно приобретали бытовую технику, гаджеты, цветы и табак. По сравнению с прошлым годом магазинам бытовой техники удалось увеличить выручку почти на 70%, а магазинам электроники – более чем на 30%.

После отмены карантина горожане также не жалели своих денег на товары для животных и дачи. А вот на одежде и обуви петербуржцы решили сэкономить. Кроме того, жители Петербурга стали реже ходить в кафе и рестораны, посещать музеи и пользоваться услугами автомобильных моек.

Ранее мы писали, что в Петербурге с 7 и 12 сентября отменяют ряд коронавирусных ограничений.

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