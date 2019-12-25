В Петербурге за сутки обследовали на коронавирус 3279 человек

На горячую линию по вопросам заболевания поступило почти 1,5 тысячи обращений.

За минувшие сутки в Петербурге на коронавирус обследовали 3279 человек. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

По данным на 10:00 среды, на карантине в городе на Неве находятся 8890 человек, из них 62 в обсерваторе, остальные на самоизоляции.

Во вторник в службу "112" по вопросам заболевания обратились 1520 горожан, еще 1471 звонок поступил на горячую линию (245-32-20). В службу скорой помощи было направлено 225 обращений, в полицию – 498, волонтеры зарегистрировали 453 обращения.

В администрации правительства рассказали, что школьники получили более 37% от общего числа продуктовых наборов, в учреждениях среднего профессионального образования выдали около 30%.

При этом если раньше жители Петербурга были не довольны составом продуктового набора, то теперь они выражают свою благодарность властям города. Школьникам-льготникам начали выдавать две бутылки растительного масла, две пачки риса, одну пачку гречки, две коробки молока, две упаковки чая и две - яблочного сока, три плитки шоколада, две банки с рыбными консервами, пакет сахара, пакет макарон, пачку печенья и банку клубничного варенья.

Ранее мы писали, что в Петербурге на коронавирус начнут тестировать беременных.

Фото: Piter.TV, pixabay.com