Комздрав: за сутки от COVID-19 привились более 17 тысяч петербуржцев

Всего сделано 23 712 инъекций.

В Петербурге в понедельник, 25 октября, вакцинировались от коронавируса более 17 тысяч человек. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по здравоохранению.

За сутки от ковида привились 17 572 человека, в том числе и вакциной "Спутник Лайт". Всего сделано 23 712 инъекций.

Ранее Смольный предоставил перечень показателей эпидемиологической ситуации в Петербурге на 26 октября. Согласно документу, за прошедшие сутки первично привились 3 393 человека, вторично вакцинировались 3 000 петербуржцев. Чтобы побороть коронавирус, суточное число вакцинированных в Петербурге должно вырасти до 40 тысяч человек, заявил губернатор.

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