Сумма штрафов за испорченные продукты и немытую посуду в школах Петербурга составила 10 млн рублей

Ведомство провело проверку почти в 500 школах города.

В петербургском Роспотребнадзоре подвели предварительные итоги проверок по организации школьного питания в 2020/2021 учебном году. Общая сумма штрафов за нарушения составила более 9,8 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Среди основных нарушений — нарушение требований к технологии приготовления блюд, условиям хранения и срокам годности готовых блюд, пищевых продуктов и сырья, правил мытья посуды, несоответствие массы порций горячих блюд и температуры отовых блюд на линии раздачи и на столе у школьников. Кроме того, в некоторых школах персонал нарушил сроки и полноту прохождения медицинского осмотра.

Всего на контроле Роспотребнадзора находится 681 образовательная организация, в начальной школе которых обучаются 233 тыс. детей. Именно школьники 1-4 классов должны быть обеспечены бесплатным горячим питанием.

На данный момент завершаются внеплановые проверки в 187 образовательных организациях, 2 поставщиков продуктов и организаторов питания — ООО "Северная пальмира", ООО "Северная столица", ООО "АРКАДА", ООО "Торговый дом А.П. Иванов", АО "Комбинат питания "Кировский", ИП А.С. Нонезашвили, ИП А.А.Зуев.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что комбинат соцпитания Петербурга приостановил деятельность из-за нарушений. Гендиректор "КСП Красносельского района" Ростислав Савинов опроверг сведения о комбинате.

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