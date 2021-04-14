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Комбинат соцпитания Петербурга приостановил деятельность из-за нарушений
Сегодня, 16:47
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nastya960

Комбинат соцпитания Петербурга приостановил деятельность из-за нарушений

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Сотрудники "КСП Красносельского района" уже обратились с открытым письмом к журналистам Петербурга. Они считают, что сейчас происходит попытка рейдерского захвата комбинатов и попытка их ликвидации без ведома губернатора.

Роспотребнадзор на время приостановил работу АО "Комбинат социального питания Красносельского района". Об этом сообщил "Петербургский Дневник".

Временный запрет ввели до решения суда из-за обнаруженных на предприятии нарушений.

Сотрудники "КСП Красносельского района" уже обратились с открытым письмом к журналистам Петербурга. Они считают, что сейчас происходит попытка рейдерского захвата комбинатов и попытка их ликвидации без ведома губернатора.

Наши двери открыты, и мы просим журналистов поучаствовать в приготовлении обедов для наших и ваших малышей.

"КСП Красносельского района"

Также к комитете по образованию заявили, что обеспокоены тем, как будет организовано питание в школах №449 и №462 Пушкинского района после приостановки деятельности АО "Комбинат социального питания Красносельского района". 

Ранее гендиректор "КСП Красносельского района" Ростислав Савинов опроверг опубликованные в прессе порочащие комбинат сведения.

Фото: официльный сайт Комобразования Петербурга

Теги: питание, роспотребнадзор, школы
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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