Комбинат соцпитания Петербурга приостановил деятельность из-за нарушений

Роспотребнадзор на время приостановил работу АО "Комбинат социального питания Красносельского района". Об этом сообщил "Петербургский Дневник".
Временный запрет ввели до решения суда из-за обнаруженных на предприятии нарушений.
Сотрудники "КСП Красносельского района" уже обратились с открытым письмом к журналистам Петербурга. Они считают, что сейчас происходит попытка рейдерского захвата комбинатов и попытка их ликвидации без ведома губернатора.
Наши двери открыты, и мы просим журналистов поучаствовать в приготовлении обедов для наших и ваших малышей.
"КСП Красносельского района"
Также к комитете по образованию заявили, что обеспокоены тем, как будет организовано питание в школах №449 и №462 Пушкинского района после приостановки деятельности АО "Комбинат социального питания Красносельского района".
Ранее гендиректор "КСП Красносельского района" Ростислав Савинов опроверг опубликованные в прессе порочащие комбинат сведения.
Фото: официльный сайт Комобразования Петербурга
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