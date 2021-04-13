Гендиректор "КСП Красносельского района" опроверг слухи о тараканах в еде школьников

Он заявил, что снимки были сделаны на другом предприятии.

Генеральный директор АО "Комбинат социального питания Красносельского района" Ростислав Савинов опроверг слухи об антисанитарных условиях на предприятии и маленьких зарплатах сотрудников. Свое видеообращение он опубликовал в паблике КСП "ВКонтакте".

Журналисты одного из городских изданий отметили, что еду для школьников готовят в нестерильных условиях, еда прокисшая, а по предприятию бегают тараканы. Савинов заявил, что эта информация не соответствует действительности, а снимки были сделаны на другом предприятии.

"Зафиксированные на видео- и фотоматериалах помещения и их расположение отличаются от помещений и их расположения АО "КСП Красносельского района", - сказал на камеру гендиректор.

Он подчеркнул, что комбинат выпускает пищевую продукцию в строгом соответствии всех требований стандартов качества.

Ранее в двух школах Кронштадта нашли обеды с кишечной палочкой.

Фото, видео: ВКонтакте / АО "КСП КРАСНОСЕЛЬСКОГО РАЙОНА"