За последние две недели ежедневно прививались в среднем 18-20 тысяч человек.

Петербуржцы проявили интерес к вакцинации от COVID-19. За последние две недели ежедневно прививались в среднем 18-20 тысяч человек. Об этом на пресс-конференции в ТАСС заявил председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

Однако есть и те петербуржцы, которые не прислушались к просьбам властей и не используют нерабочие дни по назначению. Ранее губернатор Петербурга Александр Беглов призвал горожан привиться от коронавируса в этот период.

Напомним, коронавирусные ограничения в Петербурге могут продлить до Нового года, если в городе не улучшится эпидемиологическая обстановка.

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