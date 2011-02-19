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Петербуржцы проявили интерес к вакцинации от COVID-19
Сегодня, 7:59
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Петербуржцы проявили интерес к вакцинации от COVID-19

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За последние две недели ежедневно прививались в среднем 18-20 тысяч человек.

Петербуржцы проявили интерес к вакцинации от COVID-19. За последние две недели ежедневно прививались в среднем 18-20 тысяч человек. Об этом на пресс-конференции в ТАСС заявил председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

Однако есть и те петербуржцы, которые не прислушались к просьбам властей и не используют нерабочие дни по назначению. Ранее губернатор Петербурга Александр Беглов призвал горожан привиться от коронавируса в этот период.

Напомним, коронавирусные ограничения в Петербурге могут продлить до Нового года, если в городе не улучшится эпидемиологическая обстановка.

Фото: pexels.com

Теги: вакцинация, коронавирус
Категории: Новости СПб, Лента новостей, Коронавирус в Петербурге,

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