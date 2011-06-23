Стартовал ежегодный международный турнир по мини-футболу среди команд огнеборцев.

В Петербурге вспоминают героев-пожарных, погибших при тушении гостиницы "Ленинград". Трагедия произошла 30 лет назад, 23 февраля 1991 года. Из-за пожара погибли 16 человек — девять пожарных, один милиционер и шесть постояльцев отеля.

Как напоминают в пресс-службе Смольного, в Северной столице 23 февраля – это еще и День памяти пожарных, которые погибли при исполнении служебного долга. Губернатор города Александр Беглов посетил международный турнир по мини-футболу среди команд огнеборцев, который проходит с 1995 года каждый год. Турнир проходит на Зимнем стадионе. В 27-м соревновании принимают участие 17 команд из регионов РФ, а также из Белоруссии.

Беглов напомнил, что во Фрунзенском районе открыт Парк Героев-пожарных, а на станции метро "Проспект Славы" развернута выставка, посвященная пожарным. Кроме того, в городе создан единственный в России Сквер спасателей.

Фото: Piter.tv