Безымянным скверам Петербурга дали имена героев и выдающихся горожан

В списке почти два десятка новоназванных зеленых зон.

Почти два десятка безымянных скверов Петербурга получили названия. Соответствующее постановление 10 декабря подписал губернатор Александр Беглов.

Зеленая зона у дома №212 по Московскому проспекту стала сквером Архитектора Троцкого, Будапештским сквером назвали тот, что находится на одноименной улице от Пловдивской улицы до Малой Каштановой аллеи. Сквер на Старо-Петергофском проспекте, у дома №27 назвали в честь архитектора Василия Косякова, а сквер у дома №38 по Авиационной улице – в честь летчика и Героя Советского Союза Василия Ракова.

Сквер на Загребском бульваре теперь носит имя Воинов-Освободителей, сквер у дома №8 на Среднеохтинском проспекте назвали Гурдиным, а зеленую зону у дома №119 по проспекту Обуховской Обороны именовали в честь героя Социалистического Труда Екатерины Демидовой. Сквер у дома №62 по проспекту Стачек стал сквером директора Кировского завода Исаака Зальцмана, сквер на проспекте Римского-Корсакова, 24 назвали Исидоровским, между площадью Александра Невского и рекой Монастыркой – Лазаревским. Зеленая зона у дома №21 по улице Савушкина стала Мигуновским садом, а та, что западнее дома №5 по улице Молдагуловой, стал одноименным с улицей сквером. Как и улицу, его назвали в честь Героя Советского Союза и снайпера Алии Молдагуловой.

На Среднем проспекте В.О у дома №91 корпус 2 появился сквер Николая Берзарина, генерал-полковника, а у дома №87 – сквер Семёнова-Тян-Шанского. Сквер на Приморском шоссе, 559/1 стал носить имя Пошехоновский по фамилии местного купца. Безымянный сквер у дома №43/1 именовали Рахманиновским в честь знаменитого композитора, зеленую зону на пересечении улиц Мира и Малой Монетной назвали сквером Сергея Орлова, поэта-фронтовика, зону на Октябрьской улице от дома №83 назвали Харламовым сквером, а сквер на перекрестке улиц Фучика и Бухарестской получил имя сквер Спасателей.

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Фото: Piter.TV