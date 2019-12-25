Суд признал незаконным строительство спорткомплекса в Муринском парке

При этом застройщик уже более года назад оградил участок забором и вырубил некоторые деревья.

Куйбышевский районный суд Петербурга признал незаконным разрешение на строительство спорткомплекса в Муринском парке. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Разрешение было выдано 5 апреля 2019-го года Госстройнадзором ООО "Анна Нова". На участке 202 на Гражданском проспекте собирались построить еще один спорткомплекс. Против него выступали местные жители, так как это повлекло бы за собой частичное уничтожение зеленой зоны.

9 июня 2020 Санкт-Петербургский городской суд признал недействительной постановление правительство, по которому территория переходит из зоны "рекреация" в зону "спорт". Это не соответствует закону "О градостроительной деятельности в Санкт-Петербурге" и "О зеленых насаждениях в Санкт-Петербурге". Правительство Петербурга решило обжаловать решение.

Сегодня, 8 декабря, суд обязал Службу государственного строительного надзора Петербурга отменить разрешение на строительство.

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Фото: Светлана Андреева/ "За защиту Муринского парка" / VK