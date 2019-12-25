Правительство Петербурга собирается обжаловать решение городского суда по Муринскому парку

Правительство Петербурга собирается обжаловать решение городского суда с ситуацией в Муринском парке. Об этом рассказали защитники зеленой зоны.
9 июня 2020 суд признал недействительным постановление правительство, по которому территория переходит из зоны "рекреация" в зону "спорт". Это не соответствует закону "О градостроительной деятельности в Санкт-Петербурге" и "О зеленых насаждениях в Санкт-Петербурге".
На участке планируют построить спортивный комплекс. Для этого придется вырубить около 300 деревьев.
Рассмотрение апелляции Правительства состоится 2 сентября 2020 во Втором апелляционном суде общей юрисдикции.
Ранее Piter.TV подробно рассказал о ситуации с Муринским парком, а также другими зелеными зонами города.
Фото: vk.com/kalininskiyzapark
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