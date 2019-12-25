Правительство Петербурга собирается обжаловать решение городского суда по Муринскому парку

Рассмотрение апелляции состоится 2 сентября.

Правительство Петербурга собирается обжаловать решение городского суда с ситуацией в Муринском парке. Об этом рассказали защитники зеленой зоны.

9 июня 2020 суд признал недействительным постановление правительство, по которому территория переходит из зоны "рекреация" в зону "спорт". Это не соответствует закону "О градостроительной деятельности в Санкт-Петербурге" и "О зеленых насаждениях в Санкт-Петербурге".

На участке планируют построить спортивный комплекс. Для этого придется вырубить около 300 деревьев.

Рассмотрение апелляции Правительства состоится 2 сентября 2020 во Втором апелляционном суде общей юрисдикции.

Ранее Piter.TV подробно рассказал о ситуации с Муринским парком, а также другими зелеными зонами города.

Фото: vk.com/kalininskiyzapark